DJ MARKET TALK: Saída de Agnelli da Stellantis não surpreende

(DJ Bolsa)-- A Stellantis não deve ser muito afetada pela saída do diretor Andrea Agnelli, diz o analista Martino de Ambroggi da Equita Sim numa nota. Agnelli vai demitir-se da empresa e da holding da família Agnelli, a Exor. A decisão surge depois de em novembro já se ter demitido de presidente da Juventus, clube controlado pela Exor, após uma investigação das autoridades italianas a possível manipulação de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.