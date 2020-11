DJ MARKET TALK: Saída de assessor principal do PM britânico é positiva para a libra

(DJ Bolsa)-- A demissão de Dominic Cummings, o assessor principal do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deve ser vista como positiva para a libra, tendo em conta a posição do assessor sobre o Brexit, diz o ING. Cummings, que irá sair do cargo no final do ano, é visto por muitos como o ideólogo por detrás da campanha e referendo bem-sucedidos do Brexit, diz Petr Krpata, analista do ING. A notícia surge depois da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

