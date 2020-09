DJ MARKET TALK: Saída de bolsa da Altice pode trazer melhorias operacionais

(DJ Bolsa)--A saída de bolsa da Altice Europe, empresa de telecomunicações cotada em Amsterdão, pode levar a melhorias operacionais e permitir que concorra melhor nos respetivos mercados, afirma o Citi, já que o fundador Patrick Drahi se prepara para assumir o controlo total da companhia. "A saída de bolsa da Altice pode permitir que se concentre mais em decisões de longo prazo para aprimorar e melhorar a estratégia de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

