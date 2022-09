DJ MARKET TALK: Saída do CEO da Unilever é inesperada, cria receios

(DJ Bolsa)-- O anúncio da saída do CEO da Unilever, Alan Jope, não era esperado e parece prematuro dado que surge 15 meses antes de acontecer, dizem James Edwardes Jones e Emma Letheren, analistas do RBC Capital Markets, numa nota de research. "O nosso receio mais imediato é que isto deixa 15 meses até à saída de um CEO que pode ter perdido credibilidade junto dos funcionários e acionistas -- numa altura em que a Unilever ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone