DJ MARKET TALK: Saída do CFO da Unilever não surpreende

(DJ Bolsa)-- A decisão do chief financial officer da Unilever, Graeme Pitkethly, de deixar o cargo até ao fim de maio de 2024 não surpreende, tendo em conta que o CEO Alan Jope anunciou a sua própria saída este ano, diz o RBC Capital Markets. A cultura da retalhista anglo-holandesa tem sido um problema há vários anos e uma equipa de administração totalmente nova pode ser um novo começo para a empresa, dizem os analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.