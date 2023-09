DJ MARKET TALK: Saída do Pacífico Sul melhora portefólio da Glencore

(DJ Bolsa)-- A decisão da Glencore de parar de financiar as operações de níquel Koniambo na Nova Caledónia até ao final do próximo ano já estava em curso há algum tempo, escreveram analistas do Deutsche Bank. As operações no território francês têm sido uma drenagem persistente dos cash flows do grupo nos últimos anos, com perdas Ebitda de cerca de $500 milhões no primeiro semestre de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.