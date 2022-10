DJ MARKET TALK: Saída PM do Reino Unido não deve afetar mercados

(DJ Bolsa)-- A saída da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, dá lugar a um novo período de incerteza no país, mas com a probabilidade de o responsável do Tesouro, Jeremy Hunt, permanecer no cargo, as tensões do mercado devem acalmar, disse o analista do IG Chris Beauchamp numa nota. "Com toda a probabilidade [o ex-chefe do Tesouro do Reino Unido] Rishi [Sunak] está pronto para intervir, e com Hunt alinhado com o responsá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.