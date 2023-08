DJ MARKET TALK: Salários do Reino Unido deixam BOE com poucas opções

(DJ Bolsa)-- É demasiado cedo para o Banco de Inglaterra, ou BOE, fazer uma pausa no ciclo de restrição, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido. O crescimento salarial do Reino Unido subiu ao ritmo mais alto desde 2001 entre abril e junho, apesar do desemprego mais elevado, mostraram os dados desta terça-feira. O ímpeto do crescimento salarial é demasiado forte para que o BOE deixe de subir as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.