DJ MARKET TALK: Salários, inflação devem determinar decisões futuras do BOE

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve focar-se nos dados dos salários e inflação do Reino Unido para determinar a direção da política monetária na decisão de quinta-feira, refere a economista da DWS Katrin Lohken numa nota. O BOE deve aumentar a taxa de referência em 25 pontos base, já que a inflação e os salários continuam mais fortes que o esperado. "Este aumento de taxas significaria ...