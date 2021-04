DJ MARKET TALK: Sandoz da Novartis é uma preocupação -Citi

(DJ Bolsa)-- A divisão de genéricos da Novartis, Sandoz, mostrou uma maior erosão de preços no 1T e isso é uma preocupação, diz o Citi. No entanto, a tendência dos principais criadores de valor do segmento farmacêutico, como o medicamento para a psoríase Cosentyx, o medicamento para insuficiência cardíaca Entresto e o medicamento para a atrofia muscular espinal Zolgensma, é encorajadora, segundo o Citi.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

