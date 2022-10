DJ MARKET TALK: Sanofi confiante sobre perspetivas de crescimento do EPS em 2022

(DJ Bolsa)-- A Sanofi continua altamente confiante na sua capacidade de conseguir um crescimento de mais de 15% do EPS em 2022 e reiterou as suas prioridades de alocação de capital, refere o analista do Citi Peter Verdult numa nota, depois de uma reunião com o CFO e diretor de medicamentos gerais. A farmacêutica também continua a sublinhar que a sua exposição à perda de exclusividade é significativamente mais baixa do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.