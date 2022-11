DJ MARKET TALK: Sanofi é atrativa mas terá de cumprir pipeline

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--Os negócios da Sanofi mostraram um impulso positivo contínuo até 2022, já que a administração executou a ambição de expandir a margem em direção a uma meta de 30% para 2022, disse a Berenberg. A progressão da margem da farmacêutica francesa vai ser suspensa no próximo ano antes de reiniciar a expansão em direção a uma meta de margem superior a 32% em 2025, disseram os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.