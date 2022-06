DJ MARKET TALK: Santander deve manter rumo com novo CEO

(DJ Bolsa)-- A nomeação de Hector Grisi como novo CEO do Santander deve trazer mudanças apenas ligeiras à estratégia do banco, dizem Ignacio Cerezo e Álvaro Fernández-Garayzábal do UBS, numa nota de research. Grisi, atual responsável das operações do Santander no México e América do Norte, deve substituir José Antonio Álvarez no início de 2023. Dado o perfil internacional da nomeaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

