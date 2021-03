DJ MARKET TALK: São esperadas surpresas positivas nos dados por enquanto

(DJ Bolsa)-- Os dados dos payrolls foram um "super relatório", diz Jonathan Golub, do Credit Suisse, ao WSJ, notando que as revisões a relatórios anteriores também foram bullish. "Sendo que as pessoas já sabem que a reabertura vai ser em grande", são esperadas surpresas positivas, diz. "É este o cenário que vamos experienciar nos próximos seis meses, os dados vão continuar a ser robustos e ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone