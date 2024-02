DJ MARKET TALK: Schnabel do BCE alerta que inflação pode regressar

(DJ Bolsa)-- Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, alertou contra um corte demasiado cedo das taxas de juro, voltando a sinalizar a dificuldade da última parte do caminho para colocar a inflação de volta no alvo. AS expectativas dos preços de venda no setor dos serviços aumentaram durante vários meses seguidos, devido à resiliência do mercado laboral, disse Schnabel numa entrevista ao Financial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.