DJ MARKET TALK: Segmento industrial ajudou lucro ajustado da Repsol no 1T

(DJ Bolsa)-- Os lucros ajustados da Repsol no primeiro trimestre do ano ficaram acima do consenso, com resultados fortes na unidade industrial a serem o principal motor, disse o analista do RBC Biraj Borkhataria numa nota de research. A energética espanhola reportou um lucro líquido ajustado de EUR1,89 mil milhões no 1T, acima do consenso de EUR1,51 mil milhões fornecido pela própria empresa. As operações de refinação ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.