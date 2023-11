DJ MARKET TALK: Segunda fase do projeto Jansen da BHP mais cara que o previsto

(DJ Bolsa)-- A BHP vai gastar mais na segunda fase do projeto de potassa Jansen no Canadá comparando com as expectativas do Morgan Stanley, dizem os analistas do banco numa nota. A mineira aprovou no final de terça-feira um investimento de $4,9 mil milhões na segunda fase do projeto, 14% mais alto do que a previsão de $4,3 mil milhões do MS. Os analistas dizem que esperavam que as chamadas sinergias fossem mais elevadas com a primeira fase ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.