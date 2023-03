DJ MARKET TALK: Segunda vaga de contágio do SVB pode afetar banca europeia

(DJ Bolsa)--Os bancos europeus parecem ter uma exposição direta insignificante ao Silicon Valley Bank, mas ainda podem ser atingidos pelas ondas de contágio secundárias do seu colapso, como o Banco Central Europeu subir potencialmente as taxas de juro menos do que o esperado, disseram analistas do Citi. "Para os bancos europeus, vemos menos risco de fuga de depósitos e acreditamos que têm balanços mais líquidos", ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.