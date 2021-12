DJ MARKET TALK: Sentimento atual afunda na Alemanha, mas expectativas estão altas

(DJ Bolsa)-- O componente das condições atuais da sondagem ZEW da Alemanha afundou em dezembro com a subida das infeções da Covid-19, diz o HSBC. "Os participantes no mercado financeiro ficaram apenas ligeiramente menos otimistas no que diz respeito ao outlook futuro, mas isto tem de ser avaliado contra um cenário onde as condições atuais foram avaliadas negativamente pela primeira vez desde junho de 2021", diz Stefan ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone