DJ MARKET TALK: Sentimento do consumidor alemão voltou a subir em dezembro

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor da Alemanha subiu pelo segundo mês consecutivo em dezembro, com o comércio a acelerar até ao Natal, mas continua baixo comparado com as médias históricas, diz a HDE German Retail Association. O barómetro do consumidor dessa associação subiu para 87,8 pontos em dezembro, face a 85,2 pontos em novembro, mas bastante abaixo de 95,4 pontos de dezembro 2021. Depois de dados económicos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.