DJ MARKET TALK: Sentimento do consumidor favorece aterragem suave global

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor e empresarial está a melhorar à volta do mundo, o que favorece uma aterragem suave global, diz Tamara Basic Vasiljev, da Oxford Economics, num relatório. Em dezembro, o indicador de sentimento compósito global da Oxford subiu 10% face ao ponto baixo que atingiu no período homólogo. "Os consumidores mostraram um crescente otimismo relativamente aos seus planos de despesa e expectativas salariais"...