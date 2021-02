DJ MARKET TALK: Sentimento económico da Alemanha deve mostrar deterioração

(DJ Bolsa)-- O indicador ZEW de sentimento económico da Alemanha para fevereiro deve mostrar uma deterioração por causa do confinamento prolongado do país, bem como da incerteza contínua em torno da compra de vacinas e da eficácia das mesmas contra as novas variantes da Covid-19, disse o UniCredit. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem expectativas económicas em torno dos 59,8 pontos, contra 61,8 em janeiro.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

