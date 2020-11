DJ MARKET TALK: Sentimento económico da Zona Euro cai em novembro

(DJ Bolsa)-- O progresso para uma vacina melhorou o outlook da Zona Euro, mas isso ainda não está refletido nos dados do sentimento económico, visto que os receios sobre os meses de inverno estão a aumentar, diz Bert Colijn, economista sénior do ING para a Zona Euro. Com a segunda vaga da Covid-19 e as novas medidas de restrição, o sentimento económico caiu para 87,6 pontos face a 91,1 pontos. "O que estamos agora a vivenciar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone