DJ MARKET TALK: Sentimento económico da Zona Euro em máximos recorde

(DJ Bolsa)--O indicador de sentimento económico da Comissão Europeia disparou em abril, com o setor de serviços agora também em expansão, disse Peter Vanden Houte, economista-chefe do ING para a Bélgica. A confiança da indústria está agora num máximo recorde, enquanto o sentimento no setor de serviços surpreendeu após um disparo de 11,7 pontos, disse Vanden Houte. A confiança no retalho e na construç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone