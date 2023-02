DJ MARKET TALK: Sentimento económico global melhora com forte mercado laboral

(DJ Bolsa)-- O sentimento económico global está a melhorar apesar das subidas das taxas de juro e da inflação graças ao forte crescimento salarial e aos níveis resilientes do emprego, referem o economista-chefe e o economista sénior da Oxford Economics, Innes McFee e Tomas Dvorak, respetivamente, numa nota. Os receios de recessão entre os membros do Grupo dos Sete países mais desenvolvidos do mundo, ou G-7, cederam, com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.