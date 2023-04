DJ MARKET TALK: Sentimento económico otimista alemão de abril não vai durar

(DJ Bolsa)-- A melhoria do sentimento empresarial alemão em abril ilustra a queda dos preços grossistas do gás e a reabertura da China, que impulsionaram a confiança económica, embora a economia ainda esteja longe de um crescimento forte, refere Carsten Brzeski, diretor de macro do ING, numa nota. Os dados dos primeiros meses de 2023 apontam para uma surpreendente reanimação do crescimento, liderado pela atividade industrial, refere.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.