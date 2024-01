DJ MARKET TALK: Sentimento empresarial alemão foi fraco no início de 2024

(DJ Bolsa)-- O início económico de 2024 da Alemanha foi uma deceção, pelo menos em termos de sentimento, embora deva melhorar gradualmente ao longo do ano, refere Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe da KfW, depois de o sentimento empresarial do Ifo ter ficado abaixo das expectativas em janeiro. "Como no mês anterior, o clima empresarial continuou a descer em janeiro", refere. Ainda assim, com a pressão inflacionista a abrandar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.