DJ MARKET TALK: Sentimento empresarial alemão será afetado por decisão constitucional

(DJ Bolsa)-- A recuperação das expectativas empresariais alemãs refletida no índice Ifo é uma boa notícia, mas continua a ser demasiado fraca para alterar o outlook de curto prazo que indica uma contração da economia no quarto trimestre, refere Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A sondagem continua consistente com um outlook difícil de curto prazo para a procura privada ...