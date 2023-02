DJ MARKET TALK: Sentimento empresarial em França, Alemanha não deve ser sobrestimado

(DJ Bolsa)-- A melhoria do sentimento empresarial na Alemanha e França, as maiores economias da Zona Euro, é uma boa notícia, mas não deve ser encarada de forma exageradamente otimista, disse o economista Riccardo Marcelli Fabiani, da Oxford Economics. "Embora as sondagens de melhoria apoiem a visão de que a economia da Zona Euro está a mostrar-se mais resiliente do que o previsto, isso não significa que 2023 seja um ano de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.