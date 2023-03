DJ MARKET TALK: Sentimento empresarial Ifo mostra diferença entre mercados, economia

(DJ Bolsa)-- A recente turbulência no setor bancário não parece ter impactado diretamente o sentimento empresarial da Alemanha, mas isso pode mudar nos próximos meses, refere o diretor global de macro do ING, Carsten Brzeski, numa nota. A confiança terá sido impulsionada em março por uma queda dos preços do gás natural e a reabertura da economia chinesa, compensando qualquer receio sobre a volatilidade nos mercados financeiros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.