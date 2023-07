DJ MARKET TALK: Sentimento pessimista da Zona Euro indica recessão ligeira

(DJ Bolsa)-- O risco de recessão na Zona Euro parece elevado depois de os dados do sentimento do consumidor terem continuado em queda em julho, refere o economista sénior do ING Bert Colijn numa nota. O indicador principal de sentimento ficou abaixo das expectativas dos economistas, com a atividade industrial particularmente pessimista, apontando para um arrefecimento do mercado laboral, diz Colijn. "O risco de recessão está a aumentar razoavelmente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.