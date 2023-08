DJ MARKET TALK: Será que corte do rating dos EUA vai aumentar procura de Treasurys?

(DJ Bolsa)-- Se a procura por Treasurys subir após o corte do rating dos EUA, será um caso de repetição da história. Em 2012, um ano após a S&P ter cortado a notação dos EUA para AA+, o The Wall Street Journal informou que a procura por obrigações tinha crescido desde o corte. Na época, a procura por ativos de refúgio foi exacerbada pela crise da dívida da Zona Euro. Atualmente, o alerta da Fitch ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.