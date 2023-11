DJ MARKET TALK: Serviços para aviões comerciais podem duplicar até 2042, diz Airbus

(DJ Bolsa)-- O valor do mercado de serviços de aviões comerciais deve quase duplicar para $255 mil milhões até 2042, diz a Airbus, citando a sua previsão mais recente para os serviços globais. A fabricante de aviões europeia diz que a recuperação do tráfego aéreo depois da pandemia e a procura por aviões mais conectados e digitalmente capacitados serão motores de crescimento chave para o mercado. Mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.