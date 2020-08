DJ MARKET TALK: Serviços serão potencial travão de recuperação da Europa

(DJ Bolsa)-- As fortes leituras dos índices de gestores de compras, ou PMI, de julho em vários países europeus parecem ser boas notícias, mas o setor dos serviços poderá ser o calcanhar de Aquiles da recuperação, diz Adam Slater, da Oxford Economics. No entanto, os PMI robustos podem ser consistentes com os verdadeiros níveis do crescimento abaixo dos registados antes da crise do coronavírus, diz. "A recuperação continua ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

