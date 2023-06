DJ MARKET TALK: Serviços têm de abrandar para reduzir inflação, diz Lagarde

(DJ Bolsa)-- Uma chave para lidar com a inflação persistente pode estar no setor dos serviços ser mais impactado com o efeito das taxas de juro mais elevadas do que se tem registado até agora, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Os choques da política monetária são habitualmente transmitidos mais rapidamente e forçosamente pela indústria, o que reflete a maior vulnerabilidade do setor à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.