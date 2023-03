DJ MARKET TALK: Setor bancário britânico tem base sólida, diz BOE

(DJ Bolsa)-- O setor bancário do Reino Unido tem "uma base sólida e continua seguro", disse o Banco de Inglaterra, ou BOE, num comunicado no domingo depois da aquisição do Credit Suisse pelo UBS. "Congratulamo-nos com o conjunto abrangente de ações tomadas pelas autoridades suíças para suportar a estabilidade financeira", disse o BOE. (miriam.mukuru@wsj.com)

