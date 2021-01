DJ MARKET TALK: Setor de telecomunicações europeu deve recuperar em 2021

(DJ Bolsa)-- As empresas de telecomunicações devem recuperar acentuadamente em 2021, depois de as ações terem ficado atrás do mercado no ano passado e sido o quinto setor com pior performance, diz a Jefferies. Não há sinais de os consumidores estarem a optar por ofertas mais baratas, as perdas de receitas do roaming podem reverter-se e as operadoras estão a abandonar a relutância em aumentar os preços, diz a Jefferies.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone