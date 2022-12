DJ MARKET TALK: Setor industrial da Alemanha parece resiliente

(DJ Bolsa)-- Os dados da produção industrial da Alemanha superaram as expectativas, um sinal de robustez numa altura de crise energética, disse Franziska Palmas, economista da Capital Economics para a Europa, em nota. Se a produção industrial permanecesse ao nível de outubro em novembro e dezembro, a produção iria apenas estagnar em termos trimestrais, um resultado que seria surpreendentemente bom, disse Palmas. No entanto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.