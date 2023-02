DJ MARKET TALK: Setor industrial da Alemanha penaliza recuperação económica

(DJ Bolsa)-- O setor industrial da Alemanha está a impedir uma recuperação mais vigorosa da economia do país, disse o economista do Citi para a Europa Christian Schulz. As expectativas de exportações industriais permanecem abaixo da média e não estão a melhorar muito, de acordo com a sondagem Ifo de fevereiro, refletindo talvez que o mercado de exportação chinês ainda não se tenha tornado o motor positivo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.