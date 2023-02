DJ MARKET TALK: Setor industrial da Zona Euro continua a penalizar economia

(DJ Bolsa)-- O setor industrial da Zona Euro deve continuar a ser um ponto fraco para a economia do bloco nos próximos meses, disse Paolo Grignani, economista da Oxford Economics. A produção industrial da Zona Euro contraiu 1,1% em cadeia em dezembro, face a um aumento revisto de 1,4% em novembro, motivado sobretudo pela contração na Alemanha, que contrastou com as subidas significativas em França e em Itália, disse Grignani. Todos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.