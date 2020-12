DJ MARKET TALK: Setor industrial dos EUA deve ter abrandado em novembro

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, da indústria dos EUA do Institute for Supply Management deve ter recuado para 57,5 pontos em novembro, abaixo do nível de 59,3 pontos registado no mês anterior, dizem economistas do UniCredit. A leitura vai sinalizar um ritmo ainda elevado de expansão da atividade industrial, mas isso vai reduzir de certa forma face ao máximo de dois anos alcançado em outubro. No futuro, o desempenho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

