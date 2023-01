DJ MARKET TALK: Setor industrial dos EUA deve ter dificuldades nos próximos meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados da sondagem ISM para dezembro sugerem que o setor industrial dos EUA entrou em 2023 a enfrentar contratempos significativos, diz Richard F. Moody, economista-chefe da Regions Financial Corporation, numa nota. Os dados mostraram uma deterioração constante tanto da procura doméstica e externa que podem atingir mais a produção e o emprego nos próximos meses, pesando sobre os produtores de um grande leque de grupos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.