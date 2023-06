DJ MARKET TALK: Shell deve focar-se nas recompras em vez de subidas do dividendo

(DJ Bolsa)-- A ênfase da Shell nos retornos aos acionistas deverá materializar-se em recompras e não em grandes aumentos do dividendo, tendo em conta o atual preço das ações, a julgar pelos comentários da administração no Capital Markets Day, referem os analistas do UBS Henri Patricot e Christabel Kelly numa nota de research. Embora as recompras -- de pelo menos $5 mil milhões no segundo semestre -- reduzam a quantia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.