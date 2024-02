DJ MARKET TALK: Shell mostra porque é líder no GNL

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido da Shell foi impulsionado por uma comercialização de gás brilhante no quarto trimestre e por um upstream melhor do que o esperado, escreve Biraj Borkhataria, analista da RBC Capital Markets. "A Shell já tinha sinalizado expectativas de uma melhor comercialização de gás, porém o lucro ficou bem acima de nossas estimativas e consenso", disse. Além disso, a energética britâ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.