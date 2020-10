DJ MARKET TALK: Shell suspende operações antes de tempestade

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell diz que devido à tempestade tropical Zeta está a suspender algumas das suas operações de perfuração offshore no Golfo do México, mas diz que a produção continua normal por agora. "Vamos continuar a monitorizar os boletins meteorológicos e responder em concordância", diz a empresa num email. "A segurança das nossas pessoas, do ambiente e dos nossos ativos é... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

