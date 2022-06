DJ MARKET TALK: Silêncio do BCE sobre ferramenta de controlo do spread é preocupante

(DJ Bolsa)-- Foi "preocupante" ver menos detalhes do que o esperado sobre os futuros programas do Banco Central Europeu para evitar os riscos de fragmentação dentro da Zona Euro como uma consequência das condições monetárias mais restritas, diz Timothy Graf, responsável de estratégia macro da State Street. "Embora os spreads da periferia, como manifestação destes riscos, ainda não estejam nos ní... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone