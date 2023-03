DJ MARKET TALK: Sinais de recuperação industrial da Alemanha minados pelo consumo

(DJ Bolsa)-- Apesar da forte recuperação da produção industrial da Alemanha em janeiro, a indústria do país continua em queda e as vendas a retalho mostram que o otimismo com o crescimento ainda é prematuro, disse Carsten Brzeski, responsável global de macro do ING. A produção industrial acelerou 3,5% em cadeia, compensando a queda de 2,4% em dezembro e sugerindo que o aumento de janeiro é menos reflexo da robustez ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.