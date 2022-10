DJ MARKET TALK: Situação do mercado no Reino Unido é "fluida"

(DJ Bolsa)-- A Pimco vê situação no Reino Unido como "fluida", disse Konstantin Veit, gestor de portefólio e responsável de taxas europeias da gestora de ativos, num webinar na quinta-feira. "O resultado dependerá fortemente da futura política orçamental e monetária", disse o responsável. Entretanto, a volatilidade deve continuar elevada no mercado financeiro do Reino Unido, disse, acrescentando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.