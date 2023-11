DJ MARKET TALK: Sobem probabilidades de uma pausa mais longa da Fed nas taxas

(DJ Bolsa)-- Os mercados descontam uma probabilidade de 95,4% de que a Reserva Federal dos EUA mantenha as taxas de juro em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. As hipóteses aumentaram em relação aos 79% de há uma semana, antes de o discurso da Fed se ter tornado um pouco mais dovish esta semana e os dados laborais desta quinta-feira terem indicado que o mercado de trabalho poderá estar a arrefecer, como a Fed pretende. As ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.