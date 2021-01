DJ MARKET TALK: SocGen com alvo de spread BTP-Bund a 10 anos de 90 pontos base

(DJ Bolsa)-- O Société Générale ainda vê o alvo do spread a 10 anos da BTP-Bund para 2021 a 90 pontos base ao alcance se a política de Itália estabilizar e a volatilidade das obrigações do governo de Itália cair, ou se os investidores se tornarem mais tolerantes ao risco das BTP. Por agora, no entanto, ainda pode haver alguma volatilidade nas próximas semanas nos títulos soberanos italianos. "A crise ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone